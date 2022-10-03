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В ОП відреагували на пропозицію Ілона Маска повторно провести "референдуми" під наглядом ООН і віддати Росії Крим

"Ілон Макс, є краща пропозиція", - зауважив радник глави Офісу Президента України.

В ОП відреагували на пропозицію Ілона Маска повторно провести "референдуми" під наглядом ООН і віддати Росії Крим

Американський бізнесмен Ілон Маск запустив у своєму Twitter-акаунті голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму.

Він запропонував підписникам проголосувати за таке вирішення ситуації довкола війни Росії проти України

  • провести повторні референдуми на окупованих українських територіях під "наглядом ООН". І якщо "буде воля народу", Росія має піти;
  • Крим віддати РФ ("як це було з 1783 року (до помилки Хрущова");
  • забезпечити водопостачання півострова;
  • Україна залишається нейтральною.

Станом на 21.25 понад 62% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися проти таких неоднозначних пропозицій Маска.

На ці дивні заяви одразу ж відреагували в Офісі Президента України.

Так, радник глави ОПУ Михайло Подоляк запропонував Маску свою добірку пропозицій 

"Ілон Маск, є краща пропозиція.1. Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.2. Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу", - йдеться в дописі Подоляка у Twitter.

Невдовзі американський бізнесмен у продовження теми запустив нове опитування: "Тоді давайте спробуємо так: волевиявлення людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити, чи є вони частиною Росії чи України".

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, кожен фіктивний референдум на окупованих територіях нібито "отримав" від 87 до 99% схвалення жителів України.

При цьому за даними представників місцевої влади, незаконний "референдум" в Запорізькій області відвідали лише пів відсотка жителів. У перехоплених розмовах рашистів, які оприлюднила СБУ, йшлося, що загарбники рахували навіть "голоси" тих жителів, які виїхали.

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