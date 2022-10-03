У Чернівцях під час проведення спецоперації загинула поліцейська, - Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що це відбулося під час затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх.

У Чернівцях правоохоронці проводили спецоперацію, під час якої загинула поліцейська, повідомляє видання "Молодий буковинець".

Про стрілянину біля школи №27 на вулиці Воробкевича повідомили очевидці. Наразі тут перекрито рух.

В місцевому управлінні поліції повідомили, що триває спеціальна поліцейська операція. А інформація, що начебто діти перебувають у заручниках, не відповідає дійсності.

В Офісі Президента підтвердили загибель співробітниці правоохоронних органів, а також про поранення ще одного правоохоронця.

Це трапилося під час затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. Підозрюваний втік до багатоквартирного будинку. Триває операція із його затримання.

Нагадаємо, раніше у Львові 15-річна школярка звинуватила 28-річного вчителя фізкультури у домаганнях.

Торік львів'янина оштрафували на 17 тис. гривень за те, що він скинув порнофото своєї дівчини у чат ОСББ.