15-річна львівська школярка звинуватила 28-річного вчителя фізкультури у домаганнях

У Львові поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення розпусних дій щодо 15-річної школярки. Про це повідомили в обласній поліції.

За словами потерпілої, розпусні дії щодо неї вчинив вчитель, який поїхав з школярами в Карпати.

Подія сталась в одному з сіл Стрийського району.

“За фактом слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк”, – йдеться у повідомленні.

Як пише zaxid.net, потерпілою є десятикласниця Вероніка Крамаренко, яка вчиться у львівському ліцеї №21. Вона звинуватила у сексуальних домаганнях вчителя фізкультури Миколу Древича.

Інцидент трапився 12 лютого біля Славського під час дводенної шкільної поїздки, у якій взяли участь 11 учнів і яку супроводжував лише Древич.

“Разом з дітьми з вокзалу їхав молодий вчитель фізкультури. Я відвезла доньку на вокзал, аби познайомитися з ним, тому що донька новенька у класі і перейшла до цієї школи тільки у січні. Вчитель Микола запевнив мене, що все буде гаразд, щоб я не хвилювалася”, – розповіла мама дівчинки Олена Крамаренко.

Оскільки жодних підозр у матері не виникло, вона відпустила свою 15-річну доньку Вероніку у поїздку.

Фото: zaxid.net з посиланням на Facebook-сторінку Древича Микола Древич

Близько 17:00 того ж дня, дівчинка задзвонила до матері і розповіла, що їй було погано від алкоголю і що до неї чіплявся вчитель.

“Вона мені дзвонить і каже, що вони всі, і вчитель також, пили якісь слабоалкогольні напої, але саме їй стало погано. Вчитель був з донькою в туалеті, коли їй було зле, але він мені не подзвонив і нічого не розповів. В доньки впала температура і вчитель помагав їй міряти температуру. І поки він міряв ту температуру, то намагався поцілувати Вероніку в губи. Донька спершу не знала, що їй робити, але після того, як вчитель почав ще й пхати руки їй під футболку, Вероніка почала кричати і задзвонила до мене”, – зазначила жінка.

Олена Крамаренко негайно виїхала машиною зі Львова у Славське. Тим часом школярка викликала поліцію та зателефонувала на гарячу лінію жертв насильства.

Поліція прибула на місце раніше за маму дівчинки. “Коли прибула поліція, вчитель Микола закрився у кімнаті і не виходив. Коли вже я приїхала, то він вийшов, спершу кидався на поліцейських, кричав, що у моєї доньки шизофренія. Було видно, що Микола Древич п'яний”, – стверджує Олена Крамаренко.

На місці поліція прийняла заяву від матері та відправила ученицю у найближчу лікарню для проведення експертизи.

Керівниця Львівського міського управління освіти Леся Васюта повідомила виданню, що ніхто з керівництва школи не знав про цю поїзду, вона не була запланованою і вчитель фізкультури її сам організував, нікому не сказавши. “Зараз ми проводимо службове розслідування, вчитель вже відсторонений від роботи. Він уже вісім років працює у цій школі і раніше жодних схожих випадків з ним не траплялося. Ми співпрацюємо з поліцією”, – додала чиновниця.

Отримати коментар з боку керівництва ліцею не вдалося.

Нагадаємо, торік у листопаді радянський і український актор Владимир Талашко звільнився з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого через звинувачення у сексуальних домаганнях.