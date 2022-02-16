Поліція відкрила кримінальне провадження через DDoS-атаки на українські вебресурси

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атаки на українські вебресурси. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

За даним фактом Головне слідче Управлінням Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляють правоохоронці, станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Раніше сьогодні було вчинено потужну кібератаку на ряд урядових та банківських сервісів. Спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку" та мобільного додатку "Приват24". "Впали" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України.