​За останні 15 днів на ЗНО і ДПА зареєструвались понад 47 тисяч осіб, - Міносвіти

Найбільше вибрано тестувань з математики, історії України та української мови й літератури.

В Міністерстві освіти повідомили, що упродовж 15 днів лютого на ЗНО і Державну підсумкову атестацію зареєструвалося понад 47 тисяч осіб, повідомляє пресслужба МОН.

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 15 лютого 2022 року, сформовано майже 327 тис. реєстраційних карток та надруковано понад 47 тис. сертифікатів учасників ЗНО і ДПА на понад 200 тис. тестувань.

Найбільше вибрано тестувань з математики (40 898), історії України (35 702), української мови і літератури (33 378).

Також популярними є географія (24 468 тестувань), англійська мова (21 999 тестувань) і біологія (16 115 тестувань).

Реєстрація для участі в ЗНО триватиме до 9 березня включно, кажуть у МОН.

Комплекти реєстраційних документів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до відповідних регіональних центрів до 1 березня включно, зазначили в пресслужбі Міносвіти.

Нагадаємо, 5 січня розпочалася реєстрація для участі в пробному ЗНО. Вона тривала до 22 січня.

Торік у листопаді Кабмін ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ці зміни стосували проведення ЗНО в умовах карантину.