Наступного року в Україні відбудуться учнівський чемпіонат світу з футболу та Всесвітня зимова гімназіада

На змагання приїдуть дві тисячі учнів з 50 країн світу.

У 2023 році в Україні відбудеться учнівський чемпіонат світу з футболу та Всесвітня зимова гімназіада. Про фінансування цих заходів говорили 4 лютого на першому засіданні оргкомітету з підготовки та проведення чемпіонату під головуванням міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"Україна отримала від Міжнародної федерації учнівського спорту преференції та знижку в розмірі 50% за право проведення змагань, тому маємо знайти можливість здійснити оплату та гідно представити збірні країни на міжнародному рівні", – повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Комісія Міжнародної федерації учнівського спорту (ISF) оглянула наявні спортивні об’єкти в Україні та підтвердила готовність до проведення змагань міжнародного рівня.

Право на проведення змагань Україна отримала 16 вересня 2021 року від виконавчого комітету ISF на клопотання Української федерації учнівського спорту.

З 3 по 10 липня 2023 року чемпіонат світу з футболу серед учнів відбудеться у Львові на базі Академії футболу.

Інфраструктура академії налічує 9 футбольних полів.

У змаганнях візьмуть участь 48 команд із різних країн світу, загальна кількість гравців – 1200 школярів (хлопці та дівчата).

Для проведення Всесвітньої зимової Гімназіади з 27 лютого по 5 березня 2023 року обрали спортивні бази в Івано-Франківській області:

с. Поляниця (ТК «Буковель») – біатлон, гірськолижний спорт, лижні гонки, сноубординг, спортивне орієнтування (орієнтування на лижах), фристайл;

смт Ворохта – стрибки на лижах із трампліну;

м. Калуш – хокей із шайбою, фігурне катання на ковзанах;

м. Івано-Франківськ – кьорлінг.

Очікується, що за нагороди позмагаються 2000 учнів ЗЗСО з 50 країн світу.

"У попередніх змаганнях Всесвітньої літньої Гімназіади та Всесвітніх учнівських спортивних іграх U15 команда нашої країни виборола 70% всіх нагород, а за результатами командного заліку Україна посіла перше місце у світі", – повідомив Шкарлет.

Нагадаємо, 4 лютого в Пекіні на національному стадіоні "Пташине гніздо" урочисто відкрили XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 20 лютого.