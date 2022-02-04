Фото: EPA/UPG Збірна Єгипту

На Кубку Африки у другому півфінальному матчі господар турніру Камерун приймав Єгипет. В основний час команди не зуміли відзначитись – 0:0. Причому наприкінці основного часу головний арбітр зустрічі показав червону картку головному тренеру єгиптян Карлушу Кейрушу – і той подався на трибуни.

У додатковий час командам також не вдалося забити. Усе вирішила серія пенальті, де головним героєм став воротар єгиптян Габаскі, який відбив два удари камерунців.

Підсумкова перемога єгиптян – 3:1.

У фіналі, у неділю, суперником Єгипту буде збірна Сенегалу, яка свій півфінал виграла в команди Буркіна-Фасо - 3:1. Остаточний рахунок у тому матчі встановив сенегалець Садіо Мане, протистояння якого з іншим лідером "Ліверпуля" Мохамедом Салахом у наступному поєдинку неминуче.