Матчем збірних Єгипту та Кот-д'Івуару завершилася на Кубку африканських націй програма 1/8 фіналу.
В основний час та екстратаймах суперники не зуміли відзначитися, все вирішувалося в серії пенальті. Усі футболісти були точними, крім захисника Кот-д'Івуару Еріка Баї, який виступає за "Манчестер Юнайтед".
Вирішальне пенальті реалізував лідер збірної Єгипту Мохамед Салах, відклавши своє повернення до Ліверпуля.
Highlights матчу Єгипет - Кот-д'Івуар.
Пари стадії 1/4 фіналу виглядають так:
- Гамбія – Камерун
- Буркіна-Фасо – Туніс
- Єгипет – Марокко
- Сенегал – Екваторіальна Гвінея
Чвертьфінали відбудуться 29-30 січня.