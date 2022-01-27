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Гравці "Манчестера Юнайтед" і "Ліверпуля" відіграли вирішальну роль у визначенні останнього учасника чвертьфіналів Кубка Африки

Єгипет останнім увійшов у "чудову вісімку".

Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах

Матчем збірних Єгипту та Кот-д'Івуару завершилася на Кубку африканських націй програма 1/8 фіналу.

В основний час та екстратаймах суперники не зуміли відзначитися, все вирішувалося в серії пенальті. Усі футболісти були точними, крім захисника Кот-д'Івуару Еріка Баї, який виступає за "Манчестер Юнайтед".

Вирішальне пенальті реалізував лідер збірної Єгипту Мохамед Салах, відклавши своє повернення до Ліверпуля.

Highlights матчу Єгипет - Кот-д'Івуар.

Пари стадії 1/4 фіналу виглядають так:

  • Гамбія – Камерун
  • Буркіна-Фасо – Туніс
  • Єгипет – Марокко
  • Сенегал – Екваторіальна Гвінея

Чвертьфінали відбудуться 29-30 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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