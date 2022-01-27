Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

Матчем збірних Єгипту та Кот-д'Івуару завершилася на Кубку африканських націй програма 1/8 фіналу.

В основний час та екстратаймах суперники не зуміли відзначитися, все вирішувалося в серії пенальті. Усі футболісти були точними, крім захисника Кот-д'Івуару Еріка Баї, який виступає за "Манчестер Юнайтед".

Вирішальне пенальті реалізував лідер збірної Єгипту Мохамед Салах, відклавши своє повернення до Ліверпуля.

Highlights матчу Єгипет - Кот-д'Івуар.

Пари стадії 1/4 фіналу виглядають так:

Гамбія – Камерун

Буркіна-Фасо – Туніс

Єгипет – Марокко

Сенегал – Екваторіальна Гвінея

Чвертьфінали відбудуться 29-30 січня.