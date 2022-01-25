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На Кубку африканських націй у тисняві перед матчем загинули 7 людей

Трагедія трапилася перед поєдинком Камерун – Коморські острови.

На Кубку африканських націй збірна Камеруну стала учасником чвертьфіналу, обігравши у 1/8 фіналу команду Коморських островів – 2:1.

Ця перемога господарів турніру була затьмарена трагічною подією, жертвами якої стали, за неофіційними даними, 7 людей, повідомляється в "твіттері" LSI AFRICA.

Перед матчем, що відбувся у столиці Камеруну Яунде біля стадіону "Пауля Бійя", сталася тиснява. Натовп фанатів намагався прорватися на спортивну арену, проте охорона не змогла впорядкувати рух уболівальників та навести лад.

В результаті, утворилася тиснява, деякі люди падали, непритомніли, і були затоптані натовпом.

Травмованих доправили до лікарні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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