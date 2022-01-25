На Кубку африканських націй збірна Камеруну стала учасником чвертьфіналу, обігравши у 1/8 фіналу команду Коморських островів – 2:1.

Ця перемога господарів турніру була затьмарена трагічною подією, жертвами якої стали, за неофіційними даними, 7 людей, повідомляється в "твіттері" LSI AFRICA.

🔴[DRAME] #CAN2021 : plusieurs personnes sont décédées et d’autres blessées lors d’une bousculade survenue à l'entrée du stade d'Olembe. Les blessés graves ont été transportés au centre hospitalier Messassi. Un premier bilan non officiel fait état d’au moins 7 morts. #CAMCOM pic.twitter.com/WMYlINrRxY — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 24, 2022

Перед матчем, що відбувся у столиці Камеруну Яунде біля стадіону "Пауля Бійя", сталася тиснява. Натовп фанатів намагався прорватися на спортивну арену, проте охорона не змогла впорядкувати рух уболівальників та навести лад.

В результаті, утворилася тиснява, деякі люди падали, непритомніли, і були затоптані натовпом.

Травмованих доправили до лікарні.