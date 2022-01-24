Джошуа погодився на £15 млн фунтів відступних, щоб Усик бився з Ф'юрі, - ЗМІ

Безпрограшна позиція англійця: після цього він усе одно зустрінеться з переможцем.

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) згоден відмовитися від права на матч-реванш із чемпіоном світу Олександром Усиком (19-0, 13 КО), повідомляє The Telegraph.

За це британець отримає гонорар у розмірі 15 млн фунтів.

Відмова Джошуа дозволить Усику провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Нагадаємо, перший поєдинок між Усиком і Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні. Бій тривав 12 раундів, українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Реванш планували провести навесні 2022 року.