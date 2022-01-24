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Жіночий масстарт в Антгольці завершив передолімпійський біатлонний сезон: загальний залік Кубка світу

Українські біатлоністки відкривають четвертий десяток.

Жіночий масстарт в Антгольці завершив передолімпійський біатлонний сезон: загальний залік Кубка світу
Фото: EPA/UPG

7-й етап Кубка світу з біатлону в Антгольці завершився жіночим масстартом на 15 км із чотирма вогневими рубежами.

Свою першу перемогу в сезоні здобула італійка Доротея Вірер, яка допустила два промахи лежачи.

На один промах менше зробили Динара Алімбекова й Анаїс Шевальє-Буше, однак у ногах білоруска та француженка були повільнішими за Доротею.

Так виглядав останній п'єдестал перед зимовою Олімпіадою в Пекіні.

Єдина представниця України в гонці Юлія Джима допустила 5 промахів і посіла 28-те місце з 30 учасниць.

Масстарт. Жінки

  1. Доротея Вірер (1+1+0+0) 35:58,7
  2. Динара Алімбекова (0+0+1+0) +3,7
  3. Анаїс Шевальє-Буше (1+0+0+0) +11,6

...

  • 28. Юлія Джима (1+1+1+2) +3:17,0

20-ка лідерів загального заліку Кубка світу-2021/22 серед жінок

  1. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) 651
  2. Динара Алімбекова (Білорусь) 589
  3. Ельвіра Еберг (Швеція) 563
  4. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 487
  5. Ханна Еберг (Швеція) 482
  6. Доротея Вірер (Італія) 430
  7. Жустін Бреза (Франція) 425
  8. Ганна Сола (Білорусь) 420
  9. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) 407
  10. Анаїс Бескон (Франція) 399
  11. Маркета Давидова (Чехія) 396
  12. Жулі Сімон (Франція) 392
  13. Крістіна Резцова (Росія) 366
  14. Мона Брурссон (Швеція) 344
  15. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) 290
  16. Уляна Нігматулліна (Росія) 285
  17. Ванесса Фогт (Німеччина) 285
  18. Деніз Геррманн (Німеччина) 272
  19. Джессіка Їслова (Чехія) 269
  20. Тіріл Екгофф (Норвегія) 229

....

  • 32. Юлія Джима (Україна) 153
  • 40. Олена Білосюк (Україна) 103
  • 47. Дар'я Блашко (Україна) 72
  • 52. Валя Семеренко (Україна) 60

Загальний залік, чоловіки

  1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 636
  2. Емільєн Жаклен (Франція) – 501
  3. Тар'єй Бьо (Норвегія) – 486
  4. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 484
  5. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 440
  6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 434
  7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія) – 432
  8. Олександр Логінов (Росія) – 413
  9. Сімон Дестьє (Франція) – 409
  10. Антон Смольський (Білорусь) – 405

...

  • 34. Дмитро Підручний (Україна) – 148
  • 35. Антон Дудченко (Україна) – 126
  • 49. Богдан Цимбал (Україна) – 64
  • 62. Артем Прима (Україна) – 43.

У Кубку націй, місце в якому визначає квоту для країни на наступний сезон, Україна посідає 7 місце.

Очки у КН нараховують за індивідуальні, спринтерські та естафетні (класичні, змішані та сингміксти) гонки в Кубку світу та чемпіонаті світу. При цьому в кожній індивідуальній і спринтерській гонці враховуються три найкращі результати від країни.

Становище команд у Кубку націй після сьомого етапу (топ-10)

  1. Норвегія 5165
  2. Росія 5061
  3. Франція 5001
  4. Німеччина 4774
  5. Білорусь 4208
  6. Швеція 3949
  7. УКРАЇНА 3905
  8. Італія 3876
  9. Австрія 3434
  10. Швейцарія 3371
Григорій МухінГригорій Мухін
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