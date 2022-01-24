Жіночий масстарт в Антгольці завершив передолімпійський біатлонний сезон: загальний залік Кубка світу

7-й етап Кубка світу з біатлону в Антгольці завершився жіночим масстартом на 15 км із чотирма вогневими рубежами.

Свою першу перемогу в сезоні здобула італійка Доротея Вірер, яка допустила два промахи лежачи.

На один промах менше зробили Динара Алімбекова й Анаїс Шевальє-Буше, однак у ногах білоруска та француженка були повільнішими за Доротею.

Так виглядав останній п'єдестал перед зимовою Олімпіадою в Пекіні.

Єдина представниця України в гонці Юлія Джима допустила 5 промахів і посіла 28-те місце з 30 учасниць.

Масстарт. Жінки

Доротея Вірер (1+1+0+0) 35:58,7 Динара Алімбекова (0+0+1+0) +3,7 Анаїс Шевальє-Буше (1+0+0+0) +11,6

...

28. Юлія Джима (1+1+1+2) +3:17,0

20-ка лідерів загального заліку Кубка світу-2021/22 серед жінок

Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) 651 Динара Алімбекова (Білорусь) 589 Ельвіра Еберг (Швеція) 563 Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 487 Ханна Еберг (Швеція) 482 Доротея Вірер (Італія) 430 Жустін Бреза (Франція) 425 Ганна Сола (Білорусь) 420 Анаїс Шевальє-Буше (Франція) 407 Анаїс Бескон (Франція) 399 Маркета Давидова (Чехія) 396 Жулі Сімон (Франція) 392 Крістіна Резцова (Росія) 366 Мона Брурссон (Швеція) 344 Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) 290 Уляна Нігматулліна (Росія) 285 Ванесса Фогт (Німеччина) 285 Деніз Геррманн (Німеччина) 272 Джессіка Їслова (Чехія) 269 Тіріл Екгофф (Норвегія) 229

....

32. Юлія Джима (Україна) 153

40. Олена Білосюк (Україна) 103

47. Дар'я Блашко (Україна) 72

52. Валя Семеренко (Україна) 60

Загальний залік, чоловіки

Кентен Фійон-Має (Франція) – 636 Емільєн Жаклен (Франція) – 501 Тар'єй Бьо (Норвегія) – 486 Себастьян Самуельсон (Швеція) – 484 Йоганнес Бьо (Норвегія) – 440 Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 434 Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія) – 432 Олександр Логінов (Росія) – 413 Сімон Дестьє (Франція) – 409 Антон Смольський (Білорусь) – 405

...

34. Дмитро Підручний (Україна) – 148

35. Антон Дудченко (Україна) – 126

49. Богдан Цимбал (Україна) – 64

62. Артем Прима (Україна) – 43.

У Кубку націй, місце в якому визначає квоту для країни на наступний сезон, Україна посідає 7 місце.

Очки у КН нараховують за індивідуальні, спринтерські та естафетні (класичні, змішані та сингміксти) гонки в Кубку світу та чемпіонаті світу. При цьому в кожній індивідуальній і спринтерській гонці враховуються три найкращі результати від країни.

Становище команд у Кубку націй після сьомого етапу (топ-10)