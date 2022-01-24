Жіночий масстарт в Антгольці завершив передолімпійський біатлонний сезон: загальний залік Кубка світу

7-й етап Кубка світу з біатлону в Антгольці завершився жіночим масстартом на 15 км із чотирма вогневими рубежами.
Свою першу перемогу в сезоні здобула італійка Доротея Вірер, яка допустила два промахи лежачи.
На один промах менше зробили Динара Алімбекова й Анаїс Шевальє-Буше, однак у ногах білоруска та француженка були повільнішими за Доротею.
Так виглядав останній п'єдестал перед зимовою Олімпіадою в Пекіні.
Єдина представниця України в гонці Юлія Джима допустила 5 промахів і посіла 28-те місце з 30 учасниць.
Масстарт. Жінки
- Доротея Вірер (1+1+0+0) 35:58,7
- Динара Алімбекова (0+0+1+0) +3,7
- Анаїс Шевальє-Буше (1+0+0+0) +11,6
...
- 28. Юлія Джима (1+1+1+2) +3:17,0
20-ка лідерів загального заліку Кубка світу-2021/22 серед жінок
- Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) 651
- Динара Алімбекова (Білорусь) 589
- Ельвіра Еберг (Швеція) 563
- Ліза Тереза Хаузер (Австрія) 487
- Ханна Еберг (Швеція) 482
- Доротея Вірер (Італія) 430
- Жустін Бреза (Франція) 425
- Ганна Сола (Білорусь) 420
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція) 407
- Анаїс Бескон (Франція) 399
- Маркета Давидова (Чехія) 396
- Жулі Сімон (Франція) 392
- Крістіна Резцова (Росія) 366
- Мона Брурссон (Швеція) 344
- Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) 290
- Уляна Нігматулліна (Росія) 285
- Ванесса Фогт (Німеччина) 285
- Деніз Геррманн (Німеччина) 272
- Джессіка Їслова (Чехія) 269
- Тіріл Екгофф (Норвегія) 229
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- 32. Юлія Джима (Україна) 153
- 40. Олена Білосюк (Україна) 103
- 47. Дар'я Блашко (Україна) 72
- 52. Валя Семеренко (Україна) 60
Загальний залік, чоловіки
- Кентен Фійон-Має (Франція) – 636
- Емільєн Жаклен (Франція) – 501
- Тар'єй Бьо (Норвегія) – 486
- Себастьян Самуельсон (Швеція) – 484
- Йоганнес Бьо (Норвегія) – 440
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 434
- Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія) – 432
- Олександр Логінов (Росія) – 413
- Сімон Дестьє (Франція) – 409
- Антон Смольський (Білорусь) – 405
...
- 34. Дмитро Підручний (Україна) – 148
- 35. Антон Дудченко (Україна) – 126
- 49. Богдан Цимбал (Україна) – 64
- 62. Артем Прима (Україна) – 43.
У Кубку націй, місце в якому визначає квоту для країни на наступний сезон, Україна посідає 7 місце.
Очки у КН нараховують за індивідуальні, спринтерські та естафетні (класичні, змішані та сингміксти) гонки в Кубку світу та чемпіонаті світу. При цьому в кожній індивідуальній і спринтерській гонці враховуються три найкращі результати від країни.
Становище команд у Кубку націй після сьомого етапу (топ-10)
- Норвегія 5165
- Росія 5061
- Франція 5001
- Німеччина 4774
- Білорусь 4208
- Швеція 3949
- УКРАЇНА 3905
- Італія 3876
- Австрія 3434
- Швейцарія 3371