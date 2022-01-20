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Українські біатлоністи "застрелилися" на останньому перед Олімпіадою етапі Кубка світу

Найкращий з українців - у хвості п'ятого десятка індивідуальної гонки.

Українські біатлоністи "застрелилися" на останньому перед Олімпіадою етапі Кубка світу
Фото: EPA/UPG

В Антгольці чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км із чотирма вогневими рубежами стартував 7-й, останній перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні етап Кубка світу з біатлону.

Парадоксально, що гонку виграв спортсмен, який не відібрався у складі своєї національної команди на Ігри – це росіянин Антон Бабіков, який чисто відстріляв на всіх вогневих рубежах.

Два промахи допустив старший із братів Бьо Тар'єй, який програв переможцю менш ніж 10 секунд.

Замкнув п'єдестал співвітчизник Бабікова Саїд Карімулла Халілі.

Українські біатлоністи за відсутності лідера команди Дмитра Підручного гонку провалили.

Найкращий з наших – Антон Дудченко – допустив 4 промахи на вогневих рубежах і поступився Бабікову на майже 6 хвилин.

Зазначимо, що українські біатлоністи вкрай невдало стріляли, допустивши на п'ятьох 25 промахів. Особливо "відзначився" Тарас Лесюк, який допустив 7 промахів і поступився переможцю на 10 хвилин.

Завтра етап в Антгольці продовжить аналогічна жіноча гонка на 15 км.

Індивідуальні перегони. Чоловіки

  1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8
  2. Тар'єй Бьо (0+0+0+2) +9,7
  3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5

...

  • 47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
  • 55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
  • 62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8
  • 64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
  • 91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7.
Григорій МухінГригорій Мухін
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