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Міжнародна федерація спортивної медицини розкритикувала МОК через трансгендери

Позиції цих двох відомств розходяться.

Міжнародна федерація спортивної медицини розкритикувала МОК через трансгендери
Фото: Lb.ua

38 учених, що входять до Міжнародної федерації спортивної медицини та Європейської асоціації спортивної медицини, опублікували відкритий лист, у якому розкритикували нову стратегію Міжнародного олімпійського комітету з приводу виступів трансгендерів у жіночому спорті, повідомляє "Спорт-Експрес".

Медики вважають, що, скасувавши контроль рівня тестостерону, МОК керувався виключно прагненням до інклюзивності та проігнорував медичні та наукові дані про відмінності між статями.

Представники Міжнародних федерацій легкої атлетики, тріатлону та велоспорту вважають, що це відкриває двері для нечесної конкуренції у жіночому спорті та обмеження прав цисгендерних жінок.

Вчені закликають МОК встановити стандарти щодо рівня тестостерону для учасниць жіночих змагань, які наразі віддані на відкуп міжнародним федераціям. При цьому максимальні показники у різних видах спорту можуть відрізнятися, а використання гормональних препаратів мінімізовано.

Григорій МухінГригорій Мухін
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