У Пекіні зафіксовано 15 нових випадків коронавірусу в пов'язаних з Іграми осіб

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні на офіційному сайті повідомив про нові випадки коронавірусу.
24 січня було виявлено 15 нових заражених.
12 позитивних тестів здали в аеропорту особи, пов'язані з Олімпіадою. Ще три випадки виявили в осіб, які раніше прибули до Пекіна на Ігри-2022 – в одного члена спортивної делегації та двох пов'язаних з Олімпіадою.
Нагадаємо, у день відкриття олімпійського селища були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом в офіційних осіб.
До відкриття Ігор залишилось 10 днів.