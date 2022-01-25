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У Пекіні зафіксовано 15 нових випадків коронавірусу в пов'язаних з Іграми осіб

До старту Олімпіади-2022 залишилася рівно декада.

Фото: beijing2022.cn

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні на офіційному сайті повідомив про нові випадки коронавірусу.

24 січня було виявлено 15 нових заражених.

12 позитивних тестів здали в аеропорту особи, пов'язані з Олімпіадою. Ще три випадки виявили в осіб, які раніше прибули до Пекіна на Ігри-2022 – в одного члена спортивної делегації та двох пов'язаних з Олімпіадою.

Нагадаємо, у день відкриття олімпійського селища були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом в офіційних осіб.

До відкриття Ігор залишилось 10 днів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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