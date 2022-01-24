Долю матчу визначив тай-брейк: естонка Кая Канепі вела 5-2, потім поступалася 5-6, але все ж виграла з рахунком 10-7.

У Мельбурні триває перший цього сезону турнір "Великого шолома" – Australian Open.

У рамках 1/8 фіналу відбулася гучна сенсація: 115-та ракетка світу естонка Кая Канепі обіграла Арину Соболенко з Білорусі, яка посідає друге місце у світовому рейтингу - 5:7, 6:2, 7:6 (10-7).

Зазначимо, що у вирішальному сеті Канепі за рахунку 5:4 втратила чотири матчболи на своїй подачі. У підсумку все визначив тайбрейк - естонка вела 5-2, потім поступалася 5-6, але все ж виграла з рахунком 10-7.

Битва тривала 2 години та 21 хвилину.

Додамо, що Канепі вперше вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. У своїй кар'єрі їй вдавалося доходити до цієї стадії на трьох інших турнірах "Великого шолома", крім Мельбурна.

У 1/4 фіналу Australian Open Канепі зіграє проти дев'ятої ракетки світу Іги Швьонтек з Польщі.

Огляд матчу Канелі - Соболенко.

Стали відомі усі учасниці 1/4 фіналу.

Верхня частина сітки:

Ешлі Барті (1, Австралія) - Джессіка Пегула (21, США)

Барбора Крейчикова (4, Чехія) - Медісон Кіз (США).

Нижня частина сітки: