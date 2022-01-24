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Друга ракетка світу сенсаційно програла 115-й ракетці в 1/8 фіналу Australian Open

Долю матчу визначив тай-брейк: естонка Кая Канепі вела 5-2, потім поступалася 5-6, але все ж виграла з рахунком 10-7.

Друга ракетка світу сенсаційно програла 115-й ракетці в 1/8 фіналу Australian Open
Соболенко поздоровляє Канепі (праворуч) з перемогою
Фото: EPA/UPG

У Мельбурні триває перший цього сезону турнір "Великого шолома"Australian Open.

У рамках 1/8 фіналу відбулася гучна сенсація: 115-та ракетка світу естонка Кая Канепі обіграла Арину Соболенко з Білорусі, яка посідає друге місце у світовому рейтингу - 5:7, 6:2, 7:6 (10-7).

Зазначимо, що у вирішальному сеті Канепі за рахунку 5:4 втратила чотири матчболи на своїй подачі. У підсумку все визначив тайбрейк - естонка вела 5-2, потім поступалася 5-6, але все ж виграла з рахунком 10-7.

Битва тривала 2 години та 21 хвилину.

Додамо, що Канепі вперше вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. У своїй кар'єрі їй вдавалося доходити до цієї стадії на трьох інших турнірах "Великого шолома", крім Мельбурна.

У 1/4 фіналу Australian Open Канепі зіграє проти дев'ятої ракетки світу Іги Швьонтек з Польщі.

Огляд матчу Канелі - Соболенко.

Стали відомі усі учасниці 1/4 фіналу.

Верхня частина сітки:

  • Ешлі Барті (1, Австралія) - Джессіка Пегула (21, США)
  • Барбора Крейчикова (4, Чехія) - Медісон Кіз (США).

Нижня частина сітки:

  • Даніель Коллінс (27, США) – Алізе Корне (Франція)
  • Іга Свентек [7] - Кайя Канепі.
Григорій МухінГригорій Мухін
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