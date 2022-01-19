У підсумковому матчі групи В Кубка африканських націй-2021 збірна Зімбабве обіграла Гвінею – 2:1.

Поєдинок на стадіоні "Омніспортс Ахмаду-Аїджо" у столиці Камеруну Яунде увійшов у історію.

Річ у тому, що матч обслуговувала жіноча бригада арбітрів на чолі з руандійською рефері Салімою Мукансангою. Таким чином Мукансанга стала першою жінкою-арбітром, яка працювала на матчі Кубка африканських націй.

Зазначимо, що Саліма була дуже суворою до футболістів на полі, показавши загалом 6 жовтих карток.

Фото: EPA/UPG Саліма Мукансанга

Додамо, що Мукасанзі допомагали Фатіха Джермумі (Марокко), Карін Атемзабонг (Камерун) та арбітр VAR Бушра Карбубі (Марокко).