Фергюсон тимчасово очолив "Евертон"

Ліверпульський "Евертон", кольори якого з цього року захищає українець Віталій Миколенко, призначив легенду клубу Данкана Фергюсона головним тренером першої команди, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

50-річний співвітчизник сера Алекса Фергюсона керуватиме командою, доки клуб не знайде нового головного тренера.

Допомагатимуть шотландцеві Джон Еббрелл і Лейтон Бейнс, тренером воротарів буде Алан Келлі.

Це друге пришестя Фергюсона на посаду виконувача обов'язків головного тренера клубу: у грудні 2019 року "Евертон" під керівництвом Данкана набрав 5 очок у трьох матчах проти "Челсі", "Манчестера Юнайтед" та "Арсеналу".

Після цього постійним наставником мерсисайдців був Карло Анчелотті.

Після звільнення італійця Фергюсон був асистентом Рафаеля Бенітеса, якого звільнили в неділю, 16 січня, після програшу "Норвічу" (1:2).