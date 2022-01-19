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Фергюсон тимчасово очолив "Евертон"

Команда українця Миколенка отримала тимчасового наставника.

Фергюсон тимчасово очолив "Евертон"
Данкан Фергюсон
Фото: ФК "Евертон"

Ліверпульський "Евертон", кольори якого з цього року захищає українець Віталій Миколенко, призначив легенду клубу Данкана Фергюсона головним тренером першої команди, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

50-річний співвітчизник сера Алекса Фергюсона керуватиме командою, доки клуб не знайде нового головного тренера.

Допомагатимуть шотландцеві Джон Еббрелл і Лейтон Бейнс, тренером воротарів буде Алан Келлі.

Це друге пришестя Фергюсона на посаду виконувача обов'язків головного тренера клубу: у грудні 2019 року "Евертон" під керівництвом Данкана набрав 5 очок у трьох матчах проти "Челсі", "Манчестера Юнайтед" та "Арсеналу".

Після цього постійним наставником мерсисайдців був Карло Анчелотті.

Після звільнення італійця Фергюсон був асистентом Рафаеля Бенітеса, якого звільнили в неділю, 16 січня, після програшу "Норвічу" (1:2).

Григорій МухінГригорій Мухін
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