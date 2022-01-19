Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу перша ракетка України Еліна Світоліна (№17 WTA) не без пригод зламала опір француженки Хармоні Тан (№107 WTA).

Тенісистки обмінялися перемогами в перших двох сетах, а третій Тан не змогла завершити через травму – її забрали з корту у візку.

Фото: EPA/UPG

Підсумкова перемога Світоліної – 6:3, 5:7, 5:1 відмова.

Матч тривав 2 години й 11 хвилин.

У наступному раунді на українку чекає білоруска Вікторія Азаренко, (№25 WTA), яка в другому раунді розібралася з Джил Тайхман зі Швейцарії (6:1, 6:2).

Огляд матчу Світоліна - Тан.

Марта Костюк (№66 WTA) – друга представниця України, що залишилися на турнірі в одиночному розряді, – зуміла пробитися в третє коло турніру, обігравши у двох сетах представницю Іспанії Сару Соррібес-Тормо (№35 WTA) - 7:6 (7-5), 6:3.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

Матч тривав 1 годину і 54 хвилини.

За вихід у четвертий раунд киянка посперечається з іще однією іспанкою, восьмою сіяною Паулою Бадосою Хібер, яка у другому колі впевнено обіграла італійку Мартіну Тревізан (6:0, 6:3).

Огляд поєдинку Костюк - Соррібес-Тормо.