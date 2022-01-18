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Делегація ФІБА прибула до України в рамках кампанії Євробаскету-2025

Делегація відвідає Київ і Львів.

Делегація ФІБА прибула до України в рамках кампанії Євробаскету-2025
Фото: ФБУ

Делегація ФІБА-Європа прибула до України для інспектування міст, які претендують на отримання права приймати матчі Євробаскету-2025, повідомляє sport.ua.

Генеральний директор FIBA Europe Properties Моніка Пухнер і керівник відділу змагань FIBA Europe Любомир Мандич у супроводі генерального секретаря ФБУ Володимира Драбиковського та ігрового директора ФБУ Олени Таргоній під час дводенного візиту проведуть низку зустрічей з представниками влади країни та міст.

Напередодні члени комісії ФІБА-Європа зустрілися з керівництвом Львівської ОДА та львівським міським головою Андрієм Садовим.

Фото: ФБУ

Також відбулося знайомство з місцем будівництва мультифункціональної споруди та презентація об'єкта біля "Арени-Львів".

Фото: ФБУ

Сьогодні представники ФІБА проведуть зустріч із керівництвом Офісу президента України, Міністерства молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації та Федерацією баскетболу України.

Під час цих зустрічей Україна має підтвердити гарантії проведення чемпіонату Європи 2025 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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