Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож
Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Поліція влаштувала обшук автобуса з прихильниками "Євросолідарності" (оновлено)
Поліція влаштувала обшук автобуса з прихильниками "Євросолідарності" (оновлено)
За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців
За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців
Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту
Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту
Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. Онлайн
Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку. Онлайн
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
ГоловнаСпорт

Після Australian Open Джоковичу можуть заборонити брати участь у "Ролан Гарросі"

Спортсменам, які приїжджають у країну на змагання, потрібен сертифікат про вакцинацію.

Після Australian Open Джоковичу можуть заборонити брати участь у "Ролан Гарросі"
Фото: EPA/UPG

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню повідомила, що спортсменам, які приїжджають у країну на змагання, зокрема на "Ролан Гаррос", потрібен сертифікат про вакцинацію, повідомляє championat.com.

Тож у першої ракетки світу Новака Джоковича можуть виникнути нові проблеми, коли він вирушить на турнір "Великого шолома" до Франції.

Нагадаємо, сербський тенісист намагався виступити на Australian Open, надавши медвідвід від вакцинації від коронавірусу, але йому двічі була анульована віза і прикордонна служба депортувала його з країни.

Раніше Марасіняню говорила про участь Джоковича в "Ролан Гарросі". Тоді міністр заявила, що Джокович у Франції не має таких проблем, як в Австралії.

Відомо, що Новак уже покинув Австралію. Йому загрожує трирічна заборона на відвідини цієї країни.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також