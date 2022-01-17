Після Australian Open Джоковичу можуть заборонити брати участь у "Ролан Гарросі"

Спортсменам, які приїжджають у країну на змагання, потрібен сертифікат про вакцинацію.

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню повідомила, що спортсменам, які приїжджають у країну на змагання, зокрема на "Ролан Гаррос", потрібен сертифікат про вакцинацію, повідомляє championat.com.

Тож у першої ракетки світу Новака Джоковича можуть виникнути нові проблеми, коли він вирушить на турнір "Великого шолома" до Франції.

Нагадаємо, сербський тенісист намагався виступити на Australian Open, надавши медвідвід від вакцинації від коронавірусу, але йому двічі була анульована віза і прикордонна служба депортувала його з країни.

Раніше Марасіняню говорила про участь Джоковича в "Ролан Гарросі". Тоді міністр заявила, що Джокович у Франції не має таких проблем, як в Австралії.

Відомо, що Новак уже покинув Австралію. Йому загрожує трирічна заборона на відвідини цієї країни.