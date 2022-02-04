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Визначився склад біатлонної збірної України на завтрашню змішану естафету Олімпіади

Біатлонна програма Ігор-2022 стартує завтра

Визначився склад біатлонної збірної України на завтрашню змішану естафету Олімпіади
Фото: milanhutera

Офіційна церемонія відкриття Олімпіади-2022 відбудеться сьогодні о 14:00.

А вже завтра розіграють перші комплекти нагород. Збірна України піде на перший старт у біатлонній змішаній естафеті. У цій гонці її представлять Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

Семеренко побіжить на першому етапі, а Підручний виступить фінішером.

Зазначимо, що в цій гонці планувалася участь капітана жіночої команди Олени Білосюк, однак вона отримала позитивний тест на коронавірус і не вийде на старт.

Старт естафети об 11:00 за київським часом.

Григорій МухінГригорій Мухін
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