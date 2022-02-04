Старший тренер української біатлонної збірної скаржиться на жахливий мороз на Олімпіаді-2022

Урош Велепець не звик до морозів під 25 градусів.

Старший тренер жіночої біатлонної збірної України Урош Велепець заявив, що командам на Олімпійських іграх-2022 буде непросто через незвичні погодні умови.

"Насамперед треба сказати, що тут дуже холодно, вітер постійний. Удень ще плюс-мінус, адже є сонце, а ввечері, коли сонце сідає, взагалі дуже холодно, доходило до -25 градусів за Цельсієм.

Тому складні умови, але вони є такими для всіх, комусь більше підходить холод, комусь менше", - цитує словенського спеціаліста suspilne.media.

"Потрібно прийняти як факт, готуватися до цього. Потрібно більше вдягатись, шукати рішення для рукавичок, як руки зберегти в нормальному стані. Досвіду набираємось, як правильно реагувати. Тренування дають відповіді", – додав Велепець.

Нагадаємо, названо склад збірної України на першу гонку Олімпіади-2022 - змішану естафету.