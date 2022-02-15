У "бурштиновій справі" екснардепів Розенблата-Полякова суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко запропонував кільком обвинуваченим визначитись, чи бажають вони закрити провадження щодо них через строки давності.

Фото: Катерина Петренко Суддя ВАКС Олег Ткаченко

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua із зали суду.

Йдеться про адвоката Віктора Косянчука, колишнього помічника-консультанта нардепа Тетяни Юзькової від Радикальної партії Костянтина Проскурка та компаньйона Розенблата, члена громадської організації "Адвокатський контроль" Романа Руденка. Вони уникнуть кримінального покарання через настання строків давності за статтею "зловживання впливом". Їм загрожувало максимальне покарання – від 2 до 5 років в’язниці.

Справа в тім, що строки давності щодо них настали ще 22 листопада 2021 року. Проте донині жоден з цих фігурантів не подав клопотання, аби закрити справу щодо них.

Фото: Катерина Петренко Члена ГО Адвокатський контроль Роман Руденко

На минулому засіданні прокурор САП Валентин Мусіяка запропонував оштрафувати Романа Руденка за зрив засідання та неявку до суду, на його переконання, з неповажної причини. За словами обвинуваченого, той літав за кордон, проте досі не надав суду документів на підтвердження.

Учора ВАКС теж не вирішив питання щодо грошового стягнення, оскільки не було необхідної явки учасників для проведення судового засідання. Він запевнив суд, що може відповісти на питання судді щодо його мандрівки за межі України.

"Ми ваше "можу відповісти" не можемо прикласти до справи. Якщо вас обтяжують обов'язки, то поруште питання щодо закриття справи в частині вас, і будете вільно літати куди захочете, і не буде до вас жодних питань", – сказав суддя Ткаченко.

Руденко пообіцяв обдумати це питання до наступного засідання, яке призначено на 28 лютого.

Зауважимо, що порушити питання про закриття за строками давності може сторона захисту. Для ухвалення рішення про закриття необхідне бажання та згода обвинувачених. Якщо такої згоди немає, справа розглядається у встановленому порядку. В разі доведення винуватості це констатується у вироку, але потім особа звільняється від покарання.

Фото: Катерина Петренко Суддя ВАКСу Олег Ткаченко

Фото: Катерина Петренко Крайній праворуч екснардеп ВРУ Борислав Розенблат

Фото: Катерина Петренко Колишній народний депутат ВРУ Максим Поляков

Утім, закриття справи за строками не означає, що фігурантів обвинувачували необґрунтовано. Вони не зможуть скористатися правом на відшкодування та домогтися визнання цієї справи політично вмотивованою.

Також на засідання не прийшла обвинувачена Тетяна Михайленко, бо нібито занедужала на ковід. Окрім копії результатів про позитивний тест, її захист не надав жодних документів на підтвердження поважності неприбуття. Як наслідок, підготовче засідання знову відклали, бо злочин особливо тяжкий, відтак розгляд провадження не може відбуватися за неявки бодай одного обвинуваченого.

Крім того, Максим Поляков укотре не надав документів на підтвердження причини відсутності на минулому засіданні. За словами Полякова, він перебував на самоізоляції з хворою дружиною в Об’єднаних Арабських Еміратах. Суд отримав документи лише арабською мовою.

У справі визначилися з чотирма датами проведення судового засідання до 29 квітня включно.

Нагадаємо, з грудня 2019 року ВАКС не може перейти до розгляду по суті "бурштинової справи" через системні відкладення з подачі обвинувачених та їх захисту.

Натомість Борислав Розенблат та інші фігуранти справи не вбачають затягування процесу з боку захисту. На переконання екснардепа, розгляд гальмується через пандемію.

Бурштинова справа базується на одній з найгучніших спецоперацій НАБУ.

Нагадаємо, 2016 року в рамках розслідування нелегального видобутку бурштину на нардепа Борислава Розенблата вийшла агентка НАБУ "Катерина". Вона назвалася представницею компанії "Фуджейра" з ОАЕ, яка нібито мала намір видобувати й експортувати бурштин з Житомирської області. Депутат мав за гроші допомогти агентці отримати ліцензію на користування надрами та разом з Максимом Поляковим внести законодавчі поправки до Митного і Податкового кодексів спеціально під "Фуджейру", в тому числі щоб компанія платила меншу ренту за видобуток бурштину.

Сума хабаря, запропонованого депутатам, склала 300 тис. доларів. У липні 2017 року, після оприлюднення цієї інформації, з Розенблата і Полякова зняли недоторканність. У жовтні 2018 року обвинувальний акт проти Розенблата, Полякова та ще чотирьох підозрюваних передали до суду. У новий склад парламенту ні Розенблат, ні Поляков не потрапили.