Сьогодні вранці в Херсоні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та легкового автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"15 лютого, близько 09:05 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Херсоні. Чоловік, який зателефонував у поліцію, розповів, що по вул. Театральній сталося зіткнення маршрутного автобуса та легкового автомобіля. Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії поліцейські попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля "Mitsubishi Galant", рухаючись по вул. Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вул. Театральна, не надав переваги в русі маршрутному автобусу, який рухався по головній дорозі.

В результаті сталося зіткнення.

У лікарню доставили трьох постраждалих - водія автомобіля та двох пасажирів маршрутки. Наразі встановлюється ступінь отриманих ними тілесних ушкоджень. На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Одесі маршрутка врізалася у стовп. В результаті аварії постраждали 9 людей.