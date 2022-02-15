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У Херсоні маршрутка з пасажирами вилетіла на тротуар і зім'яла легковик

Трьох людей доставили до лікарні.

У Херсоні маршрутка з пасажирами вилетіла на тротуар і зім'яла легковик
Фото: Нацполіція

Сьогодні вранці в Херсоні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та легкового автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"15 лютого, близько 09:05 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Херсоні. Чоловік, який зателефонував у поліцію, розповів, що по вул. Театральній сталося зіткнення маршрутного автобуса та легкового автомобіля. Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії поліцейські попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля "Mitsubishi Galant", рухаючись по вул. Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вул. Театральна, не надав переваги в русі маршрутному автобусу, який рухався по головній дорозі.

В результаті  сталося зіткнення.

У лікарню доставили трьох постраждалих - водія автомобіля та двох пасажирів маршрутки. Наразі встановлюється ступінь отриманих ними тілесних ушкоджень. На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Одесі маршрутка врізалася у стовп. В результаті аварії постраждали 9 людей.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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