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На Прикарпатті кримінального авторитета застрелили на прийомі у стоматолога, - ЗМІ

У приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта.

На Прикарпатті кримінального авторитета застрелили на прийомі у стоматолога, - ЗМІ
Фото: tengrinews.kz

В місті Яремче на Прикарпатті невідомий розстріляв чоловіка, який перебував у кріслі стоматолога. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вбитий - Ігор Дутка, кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий".

Як повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, в області проводиться спеціальна поліцейська операція. У пошуках підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.

"За тривогою піднятий особовий склад поліції Івано-Франківщини, задіяні всі оперативні служби та наряди поліції", - сказано у повідомленні. 

"О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство в м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги постраждалий помер", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

Як повідомляє "Галицький кореспондент", вбитий - Ігор Дутка, кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий".

Нагадаємо, 13 лютого, у селищі Гранітне Волноваського району Донецької області сталася стрілянина. Її жертвами стали двоє людей, ще двоє зазнали поранень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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