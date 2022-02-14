У Ростові-на-Дону суд залишив двох кримських татар під вартою до 28 травня

Прокуратура наполягала на жорсткіших обмеженнях, бо політв'язні "можуть сховатися від суду, загрожувати свідкам, знищити матеріали кримінальної справи, становити небезпеку для суспільства".

Політичні ув'язнені Олег Федоров та Ернест Ібрагімов залишаться під вартою до 28 травня поточного року. Таке рішення виніс Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, повідомляє "Кримська солідарність".

Рішення про продовження запобіжного заходу кримським активістам суд виніс, не врахувавши думку адвоката.

"Новий державний обвинувач Сергій Айдінов заявив суду, що термін перебування під вартою у підсудних закінчується 28 лютого, тому необхідно розглянути питання щодо продовження цього запобіжного заходу. Прокурор наполягав, як і завжди, на найжорстокіших обмеженнях. Своє клопотання він мотивував тим, що Олег Федоров та Ернест Ібрагімов "можуть сховатися від суду, загрожувати свідкам, знищити матеріали кримінальної справи, становити небезпеку для суспільства", - йдеться в повідомленні "Кримської солідарності".

Адвокат політв'язнів під час виступу наголосила суду, що "немає жодних доказів про те, що обвинувачені можуть сховатися від правоохоронних органів або знищити матеріали із кримінальної справи, які так надійно захищені". Це підтвердили і затримані.

Однак суд пропозиції сторони захисту проігнорував і ухвалив рішення продовжити запобіжний захід під вартою Федорову та Ібрагімову на три місяці, тобто до 28 травня цього року.

Нагадаємо, 17 лютого 2021 року окупаційні "суди" в Криму відправили під арешт до 15 квітня шістьох громадян України. Їх затримали після незаконних обшуків у помешканнях. Серед фігурантів справи були Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шіхаметов.