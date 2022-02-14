15 лютого в Криму продовжать розгляд справи затриманого українського журналіста Владислава Єсипенка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського та міжнародні правозахисні організації відвідати "незаконні судилища".

15 лютого в тимчасово окупованому Криму продовжиться розгляд справи по суті над українським журналістом Владиславом Єсипенком.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Засідання відбудеться у так званому "Сімферопольському районному суді".

"Громадянина України країна-окупант звинувачує у нібито «незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї", - написала Денісова. - Закликаю Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд".

Денісова додала, що найближчим часом судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду РФ розгляне касаційну скаргу у справі стосовно учасника так званої "ялтинської групи у справі Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова. Його адвокати братимуть участь у засіданні за допомогою відеозв’язку із Кримського гарнізонного військового суду.

А в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" щодо учасників "другої сімферопольської групи", до якої входять Енвер Аметов, Осман Арифмеметов, Яшар Муєдінов, Руслан Сулейманов та Рустем Шейхалієв. Під час засідання очікується розгляд справи по суті.

Нагадаємо, Владислава Єсипенка окупаційна влада півострова затримала 10 березня 2021 року після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі. Позаштатного журналіста "Крим.Реалії" підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А.", а також виготовленні саморобного вибухового пристрою.

Після затримання Єсипенко розповідав, що його катували струмом у СІЗО.

В червні 2021 року тимчасова повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан заявила, що США закликали Росію до його негайного звільнення.