На Донбасі збили російський безпілотник

В районі проведення Операції об'єднаних сил сьогодні збили ворожий безпілотний літальний апарат.
Про це повідомили на Facebook-сторінці штабу ООС.
"Поблизу населеного пункту Мар’їнка був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу квадрокоптер. Російські окупанти задіяли дрон з метою скидання пострілу ВОГ-17. Після перетину лінії зіткнення, БПЛА скинув постріл та відразу був збитий українськими захисниками", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки безпілотника постраждалих українських військових немає.
Нагадаємо, від початку нинішньої доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували три порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Один український військовослужбовець дістав поранення.