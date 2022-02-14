На Донбасі збили російський безпілотник

"Російські окупанти задіяли дрон з метою скидання пострілу ВОГ-17", - повідомили в штабі ООС.

В районі проведення Операції об'єднаних сил сьогодні збили ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомили на Facebook-сторінці штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Мар’їнка був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу квадрокоптер. Російські окупанти задіяли дрон з метою скидання пострілу ВОГ-17. Після перетину лінії зіткнення, БПЛА скинув постріл та відразу був збитий українськими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки безпілотника постраждалих українських військових немає.

Нагадаємо, від початку нинішньої доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували три порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Один український військовослужбовець дістав поранення.