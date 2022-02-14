У Франції розпочався суд у справі про вбивство священика джихадистами

У Парижі в понеділок, 14 лютого, розпочався судовий процес у справі про вбивство ісламістами священика Жака Амеля, скоєного майже шість років тому.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вранці 26 липня 2016 року двоє чоловіків, озброєних ножами, взяли у церкві міста Сент-Етьєн-дю-Руврі на півночі Нормандії п'ятьох заручників. Серед заручників були 85-річний Жак Амель, дві черниці та двоє парафіян. Священик був зарізаний, ще один із заручників – тяжко поранений.

Злочинці були членами терористичного угруповання "Ісламська держава". Двох нападників було застрелено під час поліцейської операції.

Розслідування у цій справі взяв на себе відділ прокуратури боротьби з тероризмом. Звинувачення пред'явлені чотирьом чоловікам, у тому числі заочно - передбачуваному підбурювачу до нападу. Передбачається, що він загинув унаслідок бомбардування в Іраку. Троє інших чоловіків, які мали зв'язки зі злочинцями, звинувачені в участі у терористичній організації.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року у французькому Ліоні ввечері чоловік важко поранив священника поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар. За даними слідства, напад було вчинено через особистий конфлікт, а не терористичні мотиви.