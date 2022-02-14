Зеленський обговорив із Шольцом конкретні юридичні гарантії захисту України

Президент наголосив, що Україна є форпостом демократії в регіоні і безпека в Європі без неї неможлива.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом безпекові процеси та мирні перемовини щодо врегулювання війни на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту Шольца до України. Розмова президента із канцлером перед брифіном тривала близько 2 годин.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу, про необхідність закладання в цю архітектури конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна. Ми поділяємо спільне бачення, що ескалація на російсько-українському кордоні становить безпрецедентний виклик для європи та світу", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна є форпостом демократії в регіоні і безпека в Європі без неї неможлива. Тому держав необхідна безпекова, економічна та енергетична безпека. Зеленський також знову висловив сподівання на скорий саміт "нормандської четвірки" на рівні очільників країн.

Зеленський також зазначив, що обговорив і санкції та постачання озброєння, яке Німеччина блокує.

"Моя позиція чітка – найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів", – зазначив він.

Президент України подякував канлцеру за те, що він перед візитом у Росії провів перемовини в Києві.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із першим робочим візитом в Україну 14 лютого. Завтра він відправиться до Москви, де проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Німеччина є учасницею "нормандських перемовин" разом із Францією, Україною та РФ.