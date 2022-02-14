Шанси домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки є, хоча поки що відповіді НАТО і США Росію не влаштовують, – Лавров Путіну

Росія ретельно вивчила відповіді США та НАТО щодо гарантій безпеки.

Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров під час зустрічі з президентом Володимиром Путіним, пише РБК.

За його словами, відповідь США на російські пропозиції щодо гарантій безпеки не може задовольнити Москву.

Водночас він наголосив, що “шанс є завжди”.

Лавров розповів, що перша частина відповіді США щодо гарантій безпеки не задовольняє Росію, друга – конструктивніша.

“Ми вже неодноразово говорили – і ви говорили, й інші представники РФ, – що ми попереджаємо про неприпустимість нескінченного ведення розмов з питань, які вимагають вирішення сьогодні. Сьогодні все-таки, будучи главою МЗС, маю сказати, що шанс є завжди", – сказав міністр.

Говорячи про проблеми у переговорах, Лавров зазначив, що "не отримав конкретних відповідей від країн ЄС та НАТО, а вони направили лише колективні відповіді".

Нагадаємо, 11 лютого речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що не може прийняти відповідь Євросоюзу та НАТО на листа глави МЗС Сергія Лаврова про "безпекові пропозиції". У МЗС РФ заявили, що "колективна відповідь" нагадує "кругову поруку".

Міністерство закордонних справ Росії запропонувало НАТО та США укласти угоду про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу до нього України. Текст проєктів 15 грудня з'явився в російських ЗМІ.

На початку лютого цього року Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

10 лютого Путін заявив про необхідність "домогтися" від США і НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав пропозицію главі МЗС РФ Сергієві Лаврову із закликом продовжити діалог у межах Ради НАТО–Росія. Столтенберг наголосив, що Росія має вибір: або припинити агресію щодо України, або приготуватися до жорстких санкцій.

Того ж дня Російська Федерація отримала колективний лист від Європейського Союзу. Документ від імені очільників міністерств закордонних справ 27 країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову. ЄС закликав Росію припинити нарощувати війська в Україні та навколо неї, а також у Білорусі.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що колективний лист від країн ЄС призведе до зриву переговорного процесу.