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Столтенберг надіслав Лаврову листа із пропозицією зустрітися

Росія має вибір: або припинити агресію щодо України, або приготуватися до жорстких санкцій.

Столтенберг надіслав Лаврову листа із пропозицією зустрітися
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 10 лютого надіслав пропозицію главі МЗС РФ Сергієві Лаврову із закликом продовжити діалог у межах Ради НАТО–Росія.

Про це Столтенберг розповів журналістам на брифінгу в Брюсселі.

"Сьогодні вранці я надіслав лист міністру закордонних справ Лаврову і запросив Росію продовжити наш діалог у серії зустрічей в рамках Ради НАТО–Росія, щоб знайти дипломатичний шлях", – цитує Столтенберга "Європейська правда".

Генсек НАТО наголосив, що Росія має вибір: або припинити агресію щодо України і вирішувати питання дипломатичним шляхом, або приготуватися до запровадження жорстких економічних санкцій.

"Ми готові вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи підтримки та зміцнення фундаментальних принципів європейської безпеки, які ми всі зобов’язались виконувати", – додав Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО запропонувало РФ проводити спільні брифінги щодо навчань та ядерної політики, шляхи підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності, космічних та кібернетичних загроз і серію розмов щодо контролю за озброєнням.

Генсек Альянсу наголосив, що НАТО не піде на компроміс щодо своїх основних принципів.

На його переконання, відновлення російської агресії з новою силою призведе до збільшення військової присутності НАТО, а не зменшення, як цього хоче Росія.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність "домогтися" від США і НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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