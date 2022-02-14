У Держдумі не змогли визначитися з варіантом звернення до Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР"

Завтра обидва варіанти можуть винести на обговорення Думи. Один із них передбачає консультації з МЗС щодо відповідності "Мінську".

Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР". Другий варіант постанови передбачає консультації із МЗС.

Про це з посиланням на джерела повідомляє російське агентство ТАСС.

Кожний із варіантів набрав однакову кількість голосів у профільному комітеті Думи.

"За кожну ухвалу в комітеті проголосували по три людини. Зараз це винесено на Раду Думи, і завтра (15 лютого, - ред.) обидві постанови можуть бути винесені на обговорення Держдуми", – підсумував співрозмовник ТАСС.

За словами джерела агентства, другий варіант звернення також передбачає заклик до глави держави визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР", але після консультацій із МЗС щодо дотримання міжнародних домовленостей, включаючи Мінські угоди.

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ЛДНР" депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

Згідно з документом, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

Раніше спікер парламенту РФ В'ячеслав Володін повідомив, що Рада Думи 14 лютого обговорить, чи розглядати відразу на засіданні палати підготовлений КПРФ проект звернення, чи спочатку направити документ до МЗС.

Російські ЗМІ називали 14 лютого як дату розгляду звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" ще 31 січня. Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не має її підтвердження.

Кількома днями раніше Путін доручив проаналізувати ідею про перерахунок соцвиплат та пільг мешканцям "ДНР" та "ЛНР" з російськими паспортами. Соцвиплати мають перерахувати через портал держпослуг без надання даних про прописку.

У МЗС України ідею про російські виплати мешканцям ОРДЛО назвали черговим порушенням суверенітету нашої держави. В українському відомстві наголосили , що ця ініціатива спрямована на продовження примусової інтеграції населення окупованих територій у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

Нагадаємо, голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.