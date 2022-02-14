BBC процитувало слова Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО, МЗС назвало слова вирваними з контексту

Водночас посол зауважив, що членство в Альянсі є загрозою не для РФ, а для панівного там режиму.

BBC Radio процитувало слова посла України у Великобританії Вадима Пристайка про те, що Київ готовий виявити "гнучкість" щодо своєї мети долучитися до НАТО, якщо це зупинить війну.

Відповідну заяву він зробив у ефірі 13 лютого, пише "BBC Україна". МЗС України в коментарі LB.ua назвало цю цитату посла вирваною з контексту.

"Ми могли б, особливо коли нам так погрожують, шантажують і штовхають на це", – скаазав дипломат, коли його запитали, чи може Київ змінити свою позицію щодо членства в Альянсі.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Пристайко додав, що країни-сусіди України є членами НАТО, в той час як сама держава може лишитися беззахисною.

"Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія - Ред.) прийдуть завтра?" – заявив Пристайко.

На уточнення ведучого про те, чи справді Пристайко мав на увазі можливу відмову України від вступу до Альянсу, адже курс на це прописаний в Конституції, дипломат зазначив: "Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".

Пристайко також зауважив, що вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії. Він вважає, що приєднання України до Альянсу є небезпекою не для РФ, а для панівного там режиму.

В українському МЗС заявили, що "слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту".

"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. Там також вказано "європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".

У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням нових військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи, отже – і України. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.