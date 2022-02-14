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Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, - росЗМІ

Деякі працівники Адміністрації президента Росії та ФСО змушені були провести майже весь рік на карантині. 

Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, - росЗМІ
Фото: EPA/UPG

Російські чиновники, наближені до президента РФ Володимира Путіна, мають кілька разів на тиждень здавати кал на аналіз через "підвищені заходи безпеки".

Про це пише російське видання The Insider з посиланням на Telegram-канал Baza.

Карантинні обмеження є досить жорсткими: деякі працівники Адміністрації президента Росії та ФСО змушені були провести майже весь рік на карантині. За інформацією видання, деякі з них за минулий рік "відсиділи" у одиночних номерах понад 150 днів. У декого з працівників через це почалися проблеми в родині.

Ізоляцію працівники проводять в одиночних номерах, куди не можна проносити алкоголь, каву, цигарки та ножі. Їжу приносять кілька разів на день та ставлять на спеціальний столик біля дверей у номер. Виходити назовні категорично заборонено, передачі також заборонені.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля здати російський тест на COVID-19. Через це його тримали на відстані від російського президента під час зустрічі двох лідерів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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