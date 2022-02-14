Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, - росЗМІ

Деякі працівники Адміністрації президента Росії та ФСО змушені були провести майже весь рік на карантині.

Російські чиновники, наближені до президента РФ Володимира Путіна, мають кілька разів на тиждень здавати кал на аналіз через "підвищені заходи безпеки".

Про це пише російське видання The Insider з посиланням на Telegram-канал Baza.

Карантинні обмеження є досить жорсткими: деякі працівники Адміністрації президента Росії та ФСО змушені були провести майже весь рік на карантині. За інформацією видання, деякі з них за минулий рік "відсиділи" у одиночних номерах понад 150 днів. У декого з працівників через це почалися проблеми в родині.

Ізоляцію працівники проводять в одиночних номерах, куди не можна проносити алкоголь, каву, цигарки та ножі. Їжу приносять кілька разів на день та ставлять на спеціальний столик біля дверей у номер. Виходити назовні категорично заборонено, передачі також заборонені.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля здати російський тест на COVID-19. Через це його тримали на відстані від російського президента під час зустрічі двох лідерів.