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В Україні збільшиться присутність правоохоронців на вулицях, – Монастирський

У неспокійний час зростає ймовірність зростання рівня злочинності.

В Україні збільшиться присутність правоохоронців на вулицях, – Монастирський
Фото: Олександр Ратушняк

В Україні збільшиться присутність правоохоронців на вулицях, оскільки у неспокійний час зростає ймовірність зростання рівня злочинності.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телеканалу ICTV, повідомила пресслужба МВС.

Відповідаючи на питання журналістів, міністр внутрішніх справ зауважив, що “у неспокійний час, коли панують тривожні настрої, що збільшує ймовірність зростання рівня злочинності, правоохоронці посилюють активну присутність на вулицях для забезпечення безпеки громадян”.

“Збільшення поліцейської присутності в містах, селах дає добропорядним людям впевненість, а для тих, що налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою”, – зазначив очільник МВС.

Монастирський додав, що ефективність таких заходів підтверджують і нещодавні навчань сил МВС у населеному пункті Каланчак на Херсонщині. Упродовж тижня підготовки й проведення навчань не надійшло жодної заяви в поліцію і не було жодної крадіжки, як у цьому населеному пункті, так і навколо нього.

Нагадаємо, вчора Монастирський звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення Російської Федерації, закликавши зберігати спокій і добре виконувати свою роботу на місцях.

CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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