В Україні планують переглянути вимоги для вступу до тероборони

В Україні планують переглянути кваліфікаційні вимоги для бажаючих вступити до територіальної оборони, щоб охопити більшу кількість населення.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"З моєї точки зору, територіальна оборона повинна стати справою кожного. Ми навіть говорили з міністром оборони про те, що потрібно переглянути кваліфікаційні вимоги для вступу до територіальної оборони. Я знаю, що це планується зробити, тому що саме це і повинно стати об'єднанням сил, які хотіли б взяти участь в обороні свого населеного пункту, області і держави загалом", - сказав Монастирський.

За його словами, вимоги переглянуть, зокрема, для ветеранів АТО/ООС, які отримали інвалідність в ході виконання військового обов'язку.

"Більше того, я думаю, що такі люди повинні стати основою територіальної оборони", - наголосив міністр.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 11 лютого заявив, що кількість членів територіальної оборони має бути збільшена до двох мільйонів людей.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що силам тероборони потрібно півтора-два мільйони “достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну”.

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.