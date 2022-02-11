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Чисельність тероборони має бути збільшена до 2 мільйонів, - Данілов

Ці люди мають бути готові захищати нашу країну у разі потреби.

Чисельність тероборони має бути збільшена до 2 мільйонів, - Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Кількість членів територіальної оборони в Україні має бути збільшена до двох мільйонів людей. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Сьогодні на засіданні, яке відбувалося у Харкові, головнокомандувач Збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - сказав Данілов на брифінгу у Харкові у п'ятницю після завершення засідання РНБО.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що силам тероборони потрібно півтора-два мільйони “достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну”.

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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