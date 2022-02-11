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Україна братиме участь у місії НАТО в Іраку, - Данілов

Щоправда, український контингент виконуватиме завдання, не пов'язані з військовою складовою.

Україна братиме участь у місії НАТО в Іраку, - Данілов
Секретар РНБОУ Олексій Данілов
Фото: Скріншот відео

Україна відправить свій контингент в Ірак для участі в місії НАТО. 

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на прес-конференції за підсумками засідання РНБО.

"Ми відправимо туди невеликий контингент для виконання завдань, не пов'язаних з військовою складовою", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, в січні 2020 року Україна повідомила НАТО про готовність стати операційним партнером Альянсу в Іраку і відправити в місію 20 військовослужбовців. 

В листопаді 2019 року міністр оборони України наголосив, що Україна готова приєднатися до небойової місії НАТО в Іраку.

4 січня 2020 року Північноатлантичний альянс оголосив про призупинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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