Комітет Верховної Ради вперше погодив трирічний план закритих оборонних закупівель

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на 2022 – 2024 роки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Погодження річних та трирічних планів оборонних закупівель відбувається згідно з Законом “Про оборонні закупівлі”, який повністю вступив в силу з 1 січня 2022 року. Зведений трирічний план затверджується Кабінетом Міністрів України.

“Це безпрецедентне рішення. Тепер у нас є орієнтири для практичних дій на середньострокову перспективу. Проекти у сфері оборони дуже часто мають виробничий цикл, довший за один рік. Наш пріоритет – перейти від тактичних рішень до системного підвищення спроможностей Збройних Сил України, всіх компонентів сектору оборони. Поряд з забезпеченням поточних потреб нашого війська, ми переглянемо усі наявні дослідно-конструкторські розробки та будемо інвестувати у перспективні вітчизняні ДКР. Трирічний план створить для цього необхідні умови”, – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, після затвердження плану Урядом Україна зможе стати більш передбачуваним партнером для оборонно-промислового комплексу.

“Комітет відпрацював, на мою думку, бездоганно. Тепер свою частину роботи має зробити РНБО, після чого зведений план може бути затверджений Кабінетом Міністрів України”, – додав міністр.

Згідно з Законом "Про оборонні закупівлі", зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями – це перелік (номенклатура) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного державного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими закупівлями, а також обсяг коштів, передбачений на зазначені цілі на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.

Зведений трирічний план формується відповідно до:

завдань і заходів, визначених державними програмами у сферах національної безпеки і оборони, іншими документами оборонного планування розвитку складових сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу,

завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України як такі, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони,

нагальних потреб державних замовників.

Нагадаємо, Резніков в інтерв'ю Lb.ua заявив, що Міністерство оборони Україні у нинішньому плані закупівель на 30% зняло секретність.