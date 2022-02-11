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На Донбас приїхали представники іноземних ЗМІ з 9 країн світу

В штабі ООС кажуть - журналісти були вражені побаченими руйнуваннями, які вчинили російські окупанти.

На Донбас приїхали представники іноземних ЗМІ з 9 країн світу
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Представники іноземних засобів масової інформації з 9 країн світу відвідали район проведення операції Об’єднаних сил, повідомили в пресцентрі ООС у Facebook.

На Донбасі побували журналісти з Албанії, Бельгії, Греції, Грузії, Латвії, Люксембургу, Північної Македонії, Португалії та Сербії

Престур організували командування Об’єднаних сил спільно з Академією української преси та за сприяння Луганської військово-цивільної адміністрації й посольства США в Україні.

Фото: Прес-центр ООС

"Представників медіа ознайомили з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил. Після чого вони відвідали позиції одного з підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Золоте-4. Там іноземні журналісти поспілкувались з військовослужбовцями, які зараз захищають нашу Батьківщину", - повідомили на сторінці штабу ООС.

В штабі кажуть - журналісти були вражені побаченими руйнуваннями, які принесли російські окупанти в життя мирних українців.

Нагадаємо, 10 лютого Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив звіт, у якому повідомив про підвищену активність деяких закордонних ЗМІ, котрі висвітлювали ситуацію на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

Опісля міністри Кулеба і Ткаченко звернулися до українських та іноземних журналістів щодо висвітлення агресії Росії й закликали "покладатися на факти у висвітленні російсько-українського збройного конфлікту".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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