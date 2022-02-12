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На Київщині підготували першу групу інструкторів протитанкових комплексів "Корсар" та "Стугна"

Інструктори передадуть свої навички особовому складу Територіальної оборони.

У Київській області проведено навчання інструкторів - операторів протитанкових ракетних комплексів.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на своїй сторінці у Facebook.

"На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна_П". Підготовлені інструктори вже найближчим часом передадуть теоретичні знання та практичні навички особовому складу в батальйонах Територіальної оборони ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 11 лютого заявив, що кількість членів територіальної оборони має бути збільшена до двох мільйонів людей.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що силам тероборони потрібно півтора-два мільйони “достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну”.

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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