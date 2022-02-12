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Благодійники вже зібрали 200 млн грн на рахунки фонду "Повернись живим"

Йдеться про один із найбільших фондів допомоги українським військовим.

Благодійники вже зібрали 200 млн грн на рахунки фонду "Повернись живим"
Фото: Вікіпедія

Сума коштів, переданих благодійниками на рахунки фонду "Повернись живим", перевищила двісті мільйонів гривень.

Про це у Facebook написав волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"У п’ятницю, 11 лютого, сума коштів, переданих благодійниками на рахунки фонду, перевищила двісті мільйонів гривень. І ми всією командою, тими, кого ця новина застала в офісі у Києві, і тими, хто дізнався про надходження, знаходячись на фронті, дякуємо кожному, хто долучився до допомоги війську", - заявив Римарук.

"Повернись живим" — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі. Спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, займається навчальними, медичними, психологічними проєктами, реабілітацією та реінтеграцією ветеранів, а також роботою в інших напрямах.

Нагадаємо, у січні 2022 року благодійний фонд “Повернись живим” зібрав понад 6 мільйонів гривень пожертв для української армії. 

Також благодійний фонд "Повернись живим" передав командуванню новостворених Сил територіальної оборони компʼютери та іншу оргтехніку на суму 680 тисяч грн.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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