Благодійники вже зібрали 200 млн грн на рахунки фонду "Повернись живим"

Сума коштів, переданих благодійниками на рахунки фонду "Повернись живим", перевищила двісті мільйонів гривень.

Про це у Facebook написав волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"У п’ятницю, 11 лютого, сума коштів, переданих благодійниками на рахунки фонду, перевищила двісті мільйонів гривень. І ми всією командою, тими, кого ця новина застала в офісі у Києві, і тими, хто дізнався про надходження, знаходячись на фронті, дякуємо кожному, хто долучився до допомоги війську", - заявив Римарук.

"Повернись живим" — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі. Спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, займається навчальними, медичними, психологічними проєктами, реабілітацією та реінтеграцією ветеранів, а також роботою в інших напрямах.

Нагадаємо, у січні 2022 року благодійний фонд “Повернись живим” зібрав понад 6 мільйонів гривень пожертв для української армії.

Також благодійний фонд "Повернись живим" передав командуванню новостворених Сил територіальної оборони компʼютери та іншу оргтехніку на суму 680 тисяч грн.