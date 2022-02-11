11 лютого надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США для для Збройних Сил України.

Загальна вага військової допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати Америки, становить уже 1300 тонн.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він повідомив, що 11 лютого в Україну доставили ще 90 тонн допомоги зі США.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на даний момент сягає 1300 тонн", – написав міністр оборони у своєму фейсбуці.

Фото: www.facebook.com/reznikovoleksii

Як повідомляли, 10 лютого в Україну прибули два літаки зі США. Вони доставили "джавеліни", бойові постріли для гранатометів та іншу оборонну амуніцію для Збройних Сил України. Вага вантажу становила близько 130 тонн.

Протягом дня 9 лютого столичний аеропорт ”Бориспіль” прийняв два літаки з оборонною допомогою від Сполучених Штатів. Вони доставили амуніцію для Збройних сил України, зокрема бойові патрони.

Раніше військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.