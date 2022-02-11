Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
ГоловнаПолітика

США надали Україні вже 1300 тонн військової допомоги, – Резніков

11 лютого надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США для для Збройних Сил України.

Загальна вага військової допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати Америки, становить уже 1300 тонн.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він повідомив, що 11 лютого в Україну доставили ще 90 тонн допомоги зі США.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на даний момент сягає 1300 тонн", – написав міністр оборони у своєму фейсбуці.

Фото: www.facebook.com/reznikovoleksii

Як повідомляли, 10 лютого в Україну прибули два літаки зі США. Вони доставили "джавеліни", бойові постріли для гранатометів та іншу оборонну амуніцію для Збройних Сил України. Вага вантажу становила близько 130 тонн. 

Протягом дня 9 лютого столичний аеропорт ”Бориспіль” прийняв два літаки з оборонною допомогою від Сполучених Штатів. Вони доставили амуніцію для Збройних сил України, зокрема бойові патрони.

Раніше військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також