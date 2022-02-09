В аеропорту "Бориспіль" приземлився десятий літак з оборонною допомогою від Сполучених Штатів, який доставив до Києва понад 80 тонн боєприпасів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov/

"Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за девятим птахом зі Сполучених Штатів прилетів 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України", - написав Резніков.

Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Це вже другий літак з військовою допомогою від США за сьогодні. Раніше цього дня до Києва прибув дев’ятий борт зі США, який доправив амуніцію вагою понад 80 тонн, зокрема бойові патрони.

Як повідомляли, 8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою. Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

Нагадаємо, військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.