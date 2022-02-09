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Другий за добу: до України прибув ще один літак з військовою допомогою від США

Він доправив понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України.

В аеропорту "Бориспіль" приземлився десятий літак з оборонною допомогою від Сполучених Штатів, який доставив до Києва понад 80 тонн боєприпасів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov/

"Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за девятим птахом зі Сполучених Штатів прилетів 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України", - написав Резніков.

Це вже другий літак з військовою допомогою від США за сьогодні. Раніше цього дня до Києва прибув дев’ятий борт зі США, який доправив амуніцію вагою понад 80 тонн, зокрема бойові патрони.

Як повідомляли, 8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою. Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

Нагадаємо, військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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