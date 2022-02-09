Кабмін працює над пропозиціями про підвищення зарплати військовим, – Шмигаль

Кабінет Міністрів України планує найближчими днями презентувати напрацювання щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Стосовно підтримки нашого війська, підтримки наших військовослужбовців, їхнього грошового забезпечення – це буде презентовано найближчим часом”, – сказав він.

Шмигаль додав, що зараз триває робота над низкою пропозицій від уряду і народних депутатів.

“Все це комплексно буде запрезентовано найближчими днями”, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ.

Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (зараз – 19 500 грн).