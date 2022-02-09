Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в “Дії”

Також у додатку відображатиметься посвідчення ветерана війни.

Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в "Дії".

Про це повідомив під час засідання Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“На сьогоднішньому засідання Уряд підтримав це нововведення”, – сказав він.

Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.

Нагадаємо, торік у грудні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5694, який передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана.