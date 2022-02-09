Ринок деревини вже працює, якщо ти працюєш чесно

Ринок деревини зараз є однією з найгучніших економічних тем. Особливо гострою вона стає в контексті очікуванного приняття ПЗУ № 4197-д "Про ринок деревини" та скасування або продовження мораторію на експорт. Незважаючи на вимоги ЄС, депутати ВРУ пообіцяли вітчизняним деревообробникам, що заборону експорту скасовувати не будуть.

Фото: Макс Требухов

Другим, але також надзвичайно важливим питанням, є механізми продажу необробленої деревини як сировини для деревообробної галузі України.

Останні 5-6 років деревообробні підприємства змушені були постійно підлаштовуватись під різні правила: спочатку регіональні біржі у відповідності до наказу № 42, потім безліч електронних майданчиків, діяльність яких не регулювалась жодним регламентом, то торги системи Прозорро.Продажі, механізм яких зовсім не підходить для торгів ресурсом деревини. Паралельно з цим існувала можливість особисто домовлятися з лісгоспами та заключати так звані «прямі договори». Тобто останні два роки до ІІ половини 2021 року у сфері продажу лісозаготівлі був реальний хаос.

Потрібно відзначити, що з моменту впровадження єдиних правил - торгівлі на ліцензованих біржах з 01.07.2021 року ринок поступово стабілізувався. Сьогодні всі учасники знають де, коли та за якими правилами будуть проводитись торги - на ліцензованих товарних біржах. Й головне, що ці біржі також знаходяться під жорстким контролем з боку держави, що викликає довіру.

З одного боку, підвищення конкуренції на торгах, а це не рідко більше 15 учасників на 1 лот, засмучує деяких деревообробників, оскільки на торгах формується реальна ринкова ціна.

Але ж з іншого боку, така конкуренція свідчить, про рівну доступність торгів, про довіру до торгів та демонструє реальну кон'юнктуру ринку.

Зараз в ЗМІ дуже багато маніпуляцій про відсутність ресурсу, про таємні торги, погану систему.

Це не відповідає дійсності. Ресурс є, але не всі хочуть платити за нього справедливу ціну.

Якщо відверто, то всі ми розуміємо, що чимала кількість деревообробників раніше рентабельно функціонували лише через наявність дешевої та нелегальної сировини.

Зараз, в т.ч. завдяки біржовим торгам, ситуація змінилась. Всі перебувають в однакових ринкових умовах. Для тих, хто й раніше працював з "білою" (законною) деревиною ситуація покращилась, а для інших - наявність ресурсу лише за ринковою вартістю - це катастрофа. Їх корупційна бізнес-модель тепер не працює. Саме останні й розгойдують ситуацію навколо вже функціонуючого ринку.

Але потрібно усвідомлювати, що зворотнього шляху вже немає, ми й надалі повинні рухатись в тому ж напрямку, який сприяє розвитку галузі, але саме прозорої та чесної галузі.

Проведення самих торгів це лише верхівка всього процесу закупівлі сировини.

Окремо потрібно відзначити, що покращився показник виконання договорів, оскільки біржі проводять регулярний відповідний моніторинг. Учасникам, які не виконують свої зобов'язання, загрожують відповідні санкції аж до позбавлення права участі у торгах.

Крім того завдяки мережі Агентів біржі дуже швидко вирішуються спірні питання, які можуть виникати між продавцем та покупцем щодо якості ресурсу, термінів поставки та розрахунків. Це однозначно викликає довіру, оскільки деревообробники себе почувають більш захищеними.

В цілому, члени нашої Асоціації позитивно відгукуються про зміни, які відбулись за останні півроку. Так багато чого ще потрібно вдосконалювати, тому при Біржах функціонує Рада секції, до якої входять як представники продавців, так й покупців кругляку, які спільно вирішують питання та працюють над подальшим удосконаленням процесу.

Найбільше чого зараз бояться деревообробники, що їм знову можуть змінити правила гри та повернуть на ринок деревини той хаос, з яким успішно боролися останні півроку.

Такий "крок назад" в системі продажу деревини закликають зробити представники системи Прозорро.Продажі та деревообробники, які мають доступ до закритої інформації по цій системі.

Саме на Закарпатті ми стикнулися з використанням адмінресурсу збоку ДП Прозорро.Продажі. Зловживання владою були зроблені ще в вересні 2020 року,коли заступник голови Закарпатської ОДА - Віталій Цвігун (до цього член наглядової ради Прозорро.Продажі) з першим заступником ДП "Прозорро.Продажі" адміністративним методом "загнали" весь продаж деревини області через цю систему.

Більше того, знову ж таки за допомогою тиску на лісові господарства, вони змусили виставляти весь ресурс через єдиний майданчик tab.ua, який має відношення до Цвігуна ще з часів його роботи на Укрзалізниці.

Тому слова Дарини Марчак про рівність можливостей всіх майданчиків системи вже не відповідає дійсності. А беручи до уваги факти зловживання та нанесення збитків Цвігуном в Укразалізниці, стає досить зрозумілим та послідовним така взаємодія.

Справа в тому, що на торгах системи Прозорро.Продажі ключовим фактом є подача найбільшої закритої цінової пропозиції, яка подається до аукціону. Якщо вона у учасника найбільша, то він матиме останнє слово вже під час торгів, тобто зможе перебити конкурентів бодай на 1 гривню та забрати лот.

Так ось, справа в тому, що ці закриті ставки в реальному часі потрапляють в ЦБД, яку Адмініструє саме ДП "Прозорро.Продажі".

Тобто змова між представником Прозорро, Майданчиком та Учасником дає дуже великі переваги на торгах. Ось в цьому й покладено найбільший корупційний ризик, й одночасно корупційні можливості лобістів впровадження цієї системи.

Відома фраза "Хто володіє інформацією, той й володіє світом" дуже підходить для такої схеми. По-перше, представники Прозорро бачать кількість учасників на всі лоти; По-друге, вони бачать їх закриті ставки.

Як наслідок середня кількість учасників на торги по Закарпаттю в системі Прозорро.Продажі 1,74 учасників!!!

Тобто майже без конкуренції. І це аукціони по карпатському лісу.

Результат від такої змови дуже показовий. Та сподіваємось, що такий досвід не буде відновлений у майбутньому.