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У ДСНС попередили про підвищення рівня води на річках Львівщини та Волині

Встановлено "жовтий" рівень небезпеки.

У ДСНС попередили про підвищення рівня води на річках Львівщини та Волині

У ДСНС попередили про підвищення рівня води через відлигу та опади у річках басейну Західного Бугу.

Про повідомляють рятувальники з посиланням на Гідрометцентр.

Пійдом води очікується 9-12 лютого на річках Львiвської та Волинської областей.

“Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р.Захiдний Буг - м.Кам'янка-Бузька (І рівень небезпеки - жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

10-11 лютого на рiчках басейну Прип’яті також очікується підвищення рівнів води, а мiсцями можливий вихiд води на заплаву.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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