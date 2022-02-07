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На Львівщині легковик з'їхав у річку, загинув чоловік

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Фото: ДСНС
У Львівській області водій автомобіля "ВАЗ 2104" не впорався з керуванням, машина з’їхала в річку та перекинулася.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася 7 лютого на автодорозі Червоноград-Жовква у місті Червоноград на вул. Богдана Хмельницького.

“До місця події було направлено рятувальників 33-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Червоноград”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій 1986 року народження загинув.

Фото: ДСНС

Рятувальники за допомогою лебідки витягнули автомобіль на берег річки.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, 3 лютого у селі Рясна Руська неподалік Львова сталася ДТП за участі рейсового автобуса. Внаслідок аварії одна людина загинула, шістьох із травмами різного ступеню важкості ушпиталили.

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